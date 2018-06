Aus der Stadt Sommerferien - HAZ-Schulexperten im Interview: „Ich vermisse die Kindheit“ Magali und Chanel geben der HAZ seit ihrer Einschulung 2011 jedes Jahr ein Ferieninterview. Jetzt haben die beiden Freundinnen ihr drittes Jahr an der Elsa-Brändström-Schule hinter sich – und große Einschnitte vor sich. So ist es ihnen ergangen.

Das siebte Schuljahr war so anstrengend, dass Magali (Bild links) und Chanel, die beiden Mädchen aus dem alljährlichen großen HAZ-Sommerinterview, sich die glücklichen Zeiten in ihrem Kindergarten in Kirchrode in der Mardalstraße zurückwünschen. Quelle: Tim Schaarschmidt