Premiere für Film zum Ihme-Zentrum

Am Sonntag feiert der Dokumentarfilm „Traum, Ruine, Zukunft“ des Journalisten Constantin Alexander und des Produzenten Hendrik Millauer im Apollo-Kino Premiere. In 45 Minuten Spielzeit zeichnen beide ein Gemälde vom Ihme-Zentrum, das vom Spannungsfeld zwischen Fakten und Botschaft lebt: Während die Bilder den teils dramatischen Verfallszustand des Gebäudekomplexes zeigen, drücken die Menschen ihre Hoffnung aus, dass es vielleicht doch noch mal wieder aufwärts geht mit dem großen Wohn- und Gewerbekomplex am Ihme-Ufer. Premiere ist um 11 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Die Eintrittskarten für die beiden Vorstellungen sind seit Freitagvormittag ausverkauft. Weitere Aufführungen gibt es am 8. Januar um 11 Uhr sowie am 10./31. Januar und 6./28. Februar jeweils um 17.30 Uhr.

Faust-Wintermarkt

Am Sonntag öffnet von 11 bis 18 Uhr der Wintermarkt auf dem Faust-Gelände - feierliche Alternative zum Weihnachtsmarkt. Womit man keinesfalls rechnen darf, sind Weihnachtsmänner, dröhnender Rummel und massiver Lichterglanz. Stattdessen locken ein Werkstatt-Basar bei Distel e.V., Selbstgebasteltes auf dem “Handgemacht!”-Markt in der Warenannahme und Live-Musik von Blaupause in Der Nachbarin Café. Wer noch ein nettes Geschenk sucht, ist hier ebenso richtig, wie diejenigen, die einfach nur einen geselligen Nachmittag verbringen möchten.

Spendensammlung beim Food-Truck-Festival

Im Möbelhaus Sofaloft an der Jordanstraße wird es auch am Sonntag wieder weihnachtlich. Beim Design-Weihnachtsmarkt stellen Künstler von 12 bis 19 Uhr ihre Design- und Geschenkideen aus. Dazu gibt es ein kleines Food-Truck-Festival mit weihnachtlichen Köstlichkeiten. Die Gastronomen haben sich entschlossen, in diesem Jahr für die HAZ-Weihnachtshilfe zu sammeln. Der Eintritt zum Adventsmarkt in der Südstadt kostet 2 Euro.

Eishockey in Hannover

Am Sonntag (15 Uhr) ist der EC Hannover Indians bei den Tilburg Trappers im Einsatz. Auch für die Hannover Scorpions geht es Sonntag (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Icefighters Leipzig weiter. Der ESC Wedemark spielt am Sonntag (18.30 Uhr) gegen Herne.

Dschungelbuch-Musical im Theater am Aegi

Ein Erlebnis für die ganze Familie ist um 15 Uhr das Musical "Dschungelbuch" im Theater am Aegi. Einlass ist um 14 Uhr. In einer fantastischen Neuadaption erzählt das Theater Lichtermeer die Abenteuer des kleinen Menschenjungen Mogli, der von den Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. Karten kosten zwischen 21 und 32 Euro.

Ab auf den Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Auf dem Markt in der Altstadt dreht sich an diesem Wochenende alles um das Thema Piraten . Viele passende Aktionen warten auf die Besucher.

. Viele passende Aktionen warten auf die Besucher. Wer mit seinen Kindern Plätzchen backen möchte, kann das auch auf dem Weihnachtsmarkt tun – und umgeht so elegant eine zeitweise verwüstete Küche: Wieder von 11 bis 19 Uhr ist die Weihnachtsbäckerei am Marktbrunnen geöffnet. 3 Euro kostet die Teilnahme, die Kekse dürfen mit nach Hause genommen werden.

möchte, kann das auch auf dem Weihnachtsmarkt tun – und umgeht so elegant eine zeitweise verwüstete Küche: Wieder von 11 bis 19 Uhr ist die Weihnachtsbäckerei am Marktbrunnen geöffnet. 3 Euro kostet die Teilnahme, die Kekse dürfen mit nach Hause genommen werden. Einen Moment der Stille im großen Trubel gibt es im Zirkuswagen am Alten Rathaus . Dort lädt die Märchenerzählerin um 15.30 und 16.30 Uhr zum Zuhören ein. Auch das Kaspertheater der Puppenbühne Sternschnuppe bietet Unterhaltung: Um 16, 17 und 18 Uhr gibt es Vorstellungen in der Köbelingerstraße.

. Dort lädt die Märchenerzählerin um 15.30 und 16.30 Uhr zum Zuhören ein. Auch das Kaspertheater der Puppenbühne Sternschnuppe bietet Unterhaltung: Um 16, 17 und 18 Uhr gibt es Vorstellungen in der Köbelingerstraße. Um 17.30 Uhr ist der Weihnachtsmann auf dem Weihnachtsmarkt anzutreffen. Im Gepäck hat er Obst und Nüsse für die kleinen Besucher. Seine Route beginnt er in der Regel vor der Marktkirche.

Weihnachtsmarkt vor dem Hauptbahnhof

Am Sonntag ist ab 16 Uhr wieder Jazz von den Milltones zu hören.

Die Termine der Weihnachtsmärkte im Überblick:

Innenstadt und Lister Meile: täglich von 11 bis 21 Uhr

Lindener Berg: jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr, jeden Sonnabend und Sonntag von 14 bis 20 Uhr

Vahrenwalder Adventszauber am Autohaus Hentschel: Freitag von 16 bis 21 Uhr, Sonnabend von 12 bis 21 Uhr, Sonntag von 13 bis 17 Uhr

Nikolausfest Stöckener Markt: Freitag von 16 bis 19 Uhr

Adventsmarkt auf dem Stadtteilbauern- hof Sahlkamp: Freitag von 15 bis 18 Uhr

Adventsmarkt auf dem Sahlkampmarkt: heute von 14 bis 19 Uhr

Bothfeld: rund um die Nicolai-Kirche, Sonnabend von 14 bis 19 Uhr

Edelhofkapelle Ricklingen: Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Budenzauber Anderten: Sonntag von 13 bis 19 Uhr

Hier finden Sie alle Weihnachtsmärkte in der Region Hannover

r.