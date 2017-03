Das Wichtigste aus Hannover und der Region lesen Sie wieder in unserem HAZ-Morgenticker. Heute: Fury in the Slaughterhouse geben das erste von drei Konzerten in Folge in der Tui Arena, im Theater am Aegi tritt Annett Louisan auf und in der Swiss Life Hall wird Florian Silbereisen mit seinen Gästen das große Schlagerfest feiern.