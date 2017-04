Das Wichtigste aus Hannover und der Region lesen Sie wieder in unserem HAZ-Morgenticker: Heute: Die Messe AG stellt die Schwerpunkte für die Hannover Messe vor, die am 24. April beginnt, ein Drogenprozess gegen sieben Angeklagte beginnt, im Theater am Aegi ist das Tina-Turner-Musical "Simply the Best" zu sehen.