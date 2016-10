Die Nachrichten aus Hannover und Niedersachsen auf einen Blick: Mit „HAZ live“ lesen Sie ab 6 Uhr alles Wichtige im Newsticker. Heute: Interessierte Hannoveraner können heute einen Blick in die neue Flüchtlingsunterkunft an der Waterloo-Säule werfen, in der Tui-Arena startet die Eislaufshow "Disney on Ice" und im Theater am Aegi spielt die Pink-Floyd-Coverband Brit Floyd.