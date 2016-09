Guten Morgen! Was heute in Hannover und Niedersachsen wichtig wird, lesen Sie ab 6 Uhr hier in unserem Newsticker. Heute: Im HAZ-Forum geht es um den Umgang mit Flüchtlingen in Hannover, die Olympia-Teilnehmer aus der Region werden geehrt und im Landtag trifft sich der Anti-Terrorausschuss.