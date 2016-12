Die Nachrichten aus Hannover und Niedersachsen auf einen Blick: Mit „HAZ live“ lesen Sie ab 6 Uhr alles Wichtige im Newsticker. Heute: Die südtiroler Band Frei.Wild spielt in der Tui-Arena, die Hannover Scorpions treten in der Eishockey-Oberliga an, im Theater am Aegi wird "Der Nussknacker" aufgeführt.