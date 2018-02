Reise in das Land der Dudelsäcke 

Hannover. Viel beinfreie Kleidung wird am Sonnabend in der Tui-Arena getragen: In typisch schottischen Kilts reisen die Tänzer und Musiker an, die dort auf der Bühne stehen. Eine der größten Indoor-Musikproduktionen aus dem Land der Dudelsäcke ist wieder einmal in Hannover zu Gast: Die gut 200 Künstler der Music Show Scotland wollen ausführlich demonstrieren, wie der Kulturbegriff in den High- und Lowlands interpretiert wird. Dazu treten sie mit mehr als 120 Dudelsäcken und sehr speziellen Trommeln an – vor einer Kulisse, die natürlich ein schottisches Schloss zeigt. Das in der Veranstaltungshalle aufgebaute Highland Valley Castle kann es zwar nicht mit einem Pendant aus Stein aufnehmen, aber es ist immerhin 40 Meter breit und 15 Meter hoch.

Dabei beweisen die Musiker, dass der Dudelsack sich nicht nur für traditionelle Lieder aus Schottland eignet, sondern auch für moderne Pop- und Rocksongs. Die 45 Tänzer des Show-Balletts steuern in – ausnahmsweise mal irischer – „Riverdance“-Manier Tanz- und Steppeinlagen bei. Und die Kollegen in Uniform sorgen für Knalleffekte – mit einer Salve aus der Burg-Kanone. Die (wetterfeste) Kurzreise nach Schottland beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), Karten kosten zwischen 40 und 60 Euro.

Von Juliane Kaune