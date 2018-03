Zwei Renaults stoßen auf Kreuzung zusammen

Hannover. Auf der Kreuzung am Braunschweiger Platz sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben kam gegen 8.50 Uhr ein 24-Jähriger in seinem Renault Clio aus der Marienstraße, eine 43-Jährige mit ihrem Renault Megane aus dem Bischofsholer Damm. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Aufschluss zum Unfallhergang geben können – vor allem, wer von beiden bei Grün gefahren war. Hinweise erbittet der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (05 11) 109 18 88.

Von Peer Hellerling