Hannover

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag mit Stahlkugeln auf das Bürgeramt Herrenhausen an der Meldaustraße geschossen. Außerdem wurde auf die selbe Art ein Wohnhaus am benachbarten Bussilliatweg attackiert. „Eine Bewohnerin und ein Mitarbeiter der Stadt bemerkten die Schäden am Mittwochmorgen“, sagt Polizeisprecher André Puiu. An den Tatorten entdeckten die Beamten daraufhin mehrere kleine Stahlkugeln. „Wir gehen davon aus, dass diese mit einer Zwille oder einem ähnlichen Gegenstand verschossen wurden“, sagt Puiu. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gebe es zurzeit nicht.

Insgesamt zwei Fensterscheiben wurden durch die Kugeln beschädigt, die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer hinter der Attacke steckt, ist noch unklar. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 109 38 15 beim Kommissariat Stöcken zu melden.

Von Peer Hellerling