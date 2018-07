Hannover

Die Bundespolizei hat in den vergangenen Tagen drei Menschen am Flughafen Langenhagen festgenommen. Am Montag setzten die Beamten dort eine 24-jährige Rumänin bei der Ausreisekontrolle nach Bukarest (Rumänien) fest. Gegen die Frau bestand ein Haftbefehl wegen schweren Diebstahl. Ihre Geldstrafe von 900 Euro hatte sie nicht beglichen und sich der Strafvollstreckung entzogen. Da die Rumänien das Geld nicht zahlen konnte, wurde sie in die JVA Hannover gebracht. Dort muss sie nun eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

Am Sonntag hatten Beamte der Bundespolizei bereits einen 44-jährigen Türken kurz vor der Ausreise nach Antalya verhaftet. Der Mann hatte eine Strafzahlung wegen Betrugs in Höhe von 400 Euro nicht vollständig gezahlt und hatte die Vorladung zum 20-tägigen Haftantritt seiner Restersatzfreiheitsstrafe missachtet. Der 44-Jährige zahlte die restlichen 200 Euro vor Ort und durfte anschließend in die Türkei weiterreisen.

Am Sonntag hatte es aus ähnlichen Gründen eine Festnahme gegeben: Ein 31-türkischer Staatsangehöriger war bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Moskau durch die Bundespolizei verhaftet worden. Der Mann war wegen Strafvereitelung verurteilt worden und hatte eine Geldstrafe von 600 Euro nicht beglichen. Das tat er im Flughafen und konnte anschließend weiterreisen.

