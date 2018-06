Hannover

Kaltblütige Killer, schrille Showstars und leibhaftige Saurier: Es ist schon eine illustre Gesellschaft, die sich beim diesjährigen Seh-Fest auf der Leinwand die Ehre geben wird. Bei der 14. Auflage des Freiluft-Kino-Festivals werden insgesamt 21 Filme gezeigt. „Wir präsentieren eine bunte Mischung“, sagt Organisator René Schweimler vom Fahrgastfernsehen. Zu sehen sind Blockbuster und eher leise Filme, Familienangebote und Musikdramen, deutsches Kino und Hollywood-Filme.

Die Höhepunkte im Programm

Zum Auftakt steht am 19. Juli „Dieses bescheuerte Herz“ mit Elyas M’Barek auf dem Programm, zum Abschluss wird auf der Gilde-Parkbühne am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg am 11. August „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ gezeigt. Dazwischen gibt es so unterschiedliche Filme wie „Deadpool 2“ (am 20. Juli), „Mord im Orient-Express“ (1. August), „Jurassic World 2“ (4. August) oder „Mamma Mia: Here we go again“ (9. August) zu sehen. Wenn am 2. August die französische Komödie „Das Leben ist ein Fest“ gezeigt wird, dürfen die Besucher gern in Smoking und Abendkleid kommen – der schönste Dress wird prämiert.

Jeweils dienstags werden im Vorprogramm außerdem Kurzfilme gezeigt, dazu kommen regelmäßig musikalische Einstimmungen.

27.000 Zuschauer kamen 2017

„Das Sehfest hat sich in den vergangenen Jahren gemausert“, sagte Schweimler bei der Vorstellung des Programms. Bei der ersten Ausgabe des Festivals kamen 2005 bei miesem Wetter insgesamt nur 3100 Zuschauer. „Im vergangenen Jahr hingegen hatten wir zum fünften Mal in Folge einen Besucherrekord“, sagt Schweimler. Insgesamt besuchten gut 27.000 Zuschauer das Festival; 18 von 21 Filmabenden waren ausverkauft.

Längst kommen Besucher mit Picknick-Körben und Thermoskannen zur Parkbühne; viele machen es sich in den Kuschelmuscheln vor der rund 100 Quadratmeter großen Leinwand bequem. Das ganze ist eine Mischung aus Zeltlager, Ausflug und Kulturprogramm; eine Art Autokino, nur eben ohne Autos. „In Hannover hat das Seh-Fest längst Tradition – es geht den Besuchern um ein gemeinsames Erlebnis“, sagt Jürgen Wache, Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank, die ein Hauptsponsor des Festivals ist.

Eintritt: 6 Euro pro Karte

Dank der Sponsoren seien die Eintrittspreise mit 6 Euro pro Karte sehr gering. Speisen und Getränke dürften mitgebracht werden, doch es gebe auch ein kulinarisches Angebot mit Eis, Cocktails und Gegrilltem auf dem Gelände, sagt Nico Röger von Hannover Concerts. Pro Kinoabend finden maximal 1300 Besucher vor der Bühne Platz. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Dienstag um 10 Uhr. Tickets gibt es unter anderem im HAZ-Ticketshop, Tel. (05 11) 12 12 33 33.

Diese Filme werden beim Seh-Fest gezeigt Es ist eine bunte Mischung: Insgesamt 21 Filme sind beim Seh-Fest 2018 vom 19. Juli bis zum 11. August an der Parkbühne zu sehen. Donnerstag, 19. Juli: Dieses bescheuerte Herz Freitag, 20. Juli: Deadpool 2 Sonnabend, 21. Juli: Wunder Montag, 23. Juli: Three Billboards outside Ebbing, Missouri Dienstag, 24. Juli: Mein Blind Date mit dem Leben Mittwoch, 25. Juli: I feel pretty Donnerstag, 26. Juli: Meine teuflisch gute Freundin Freitag, 27. Juli: Avengers 3 – Infinity War Sonnabend, 28. Juli: Greatest Showman Montag, 30. Juli: Die Verlegerin Dienstag, 31. Juli: Hot Dog Mittwoch, 1. August: Mord im Orient-Express Donnerstag, 2. August: Das Leben ist ein Fest Freitag, 3. August: Ocean’s 8 Sonnabend, 4. August: Jurassic World 2 – Das gefallene Königreich Montag, 6. August: Love, Simon Dienstag, 7. August: Fack Ju Göhte 3 Mittwoch, 8. August: Lady Bird Donnerstag, 9. August: Mamma Mia! Here we go again Freitag, 10. August: Seh-Fest-Joker: Der erste ausverkaufte Film wird noch einmal gezeigt. Sonnabend, 11. August: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Von Simon Benne