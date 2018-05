Parade zum Christopher Street Day

Schrill, bunt und laut – Tausende Demonstranten sind am Sonnabend durch Hannovers City gezogen, um für die Rechte von Homosexuellen zu kämpfen. Das Motto des Christopher-Street-Days: „Da geht noch was!“

Royal Viewing im GOP

Tee, Scone und Fähnchen: Beim Royal Viewing im GOP ist alles very british. Und das Kleid der Braut erweckt das meiste Interesse.

Autokino auf dem Schützenplatz

Hannover hatte wieder ein Autokino – zumindest für ein Wochenende: Beim Autokino auf dem Schützenplatz kam nostalgische Stimmung auf – auch weil viele Gäste mit ihren Oldtimern kamen. Stoßstange an Stoßstange guckten tausende Menschen die Filme, die am Wochenende gezeigt wurden.

Mertesacker trägt sich ins Goldene Buch ein

Per Mertesacker hat sich am Sonntag ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Der in Pattensen aufgewachsene Fußballspieler und Weltmeister von 2014 plant als Abschluss seiner Laufbahn ein Benefizspiel mit Weggefährten am 13. Oktober.

Gartenfestival im Georgengarten

Alte Tomaten- oder Rosenpflanzen, neue Deko- und Food-Tipps: Beim Gartenfestival findet jeder, was ihn interessiert. Viele Besucher kommen wegen der schönen Stimmung in die Herrenhäuser Gärten.

Wiedereröffnung für das "Dornröschen"

Wiedereröffnung für einen der schönsten Biergärten Hannovers: Seit 1875 gibt es den Biergarten „Dornröschen“ am Leineufer in Linden. Jetzt hat er nach dreijähriger Pause wieder auf. Beim Publikum kommt das gut an.

Drachenbootfestival auf dem Maschsee

Es ist ein Klassiker an Pfingsten: das Drachenbootfestival auf dem Maschsee. 20 Personen in einem Boot – wenn die aus dem Takt kommen, landen sie sicher nicht auf einem der Siegerplätze. Pfingsten ist Drachenbootfestival am Maschsee – bereits zum 24. Mal.

Anwohnerwünsche für den Weißekreuzplatz

Klare Regeln für den Weißekreuzplatz um Lärm, Alkoholexzesse und Dreck zu vermeiden – das wollen Anwohner wie auch die Stadt. Jetzt kommt der schwierige Teil: Sie müssen eingefordert werden.

Besondere Gottesdienste zu Pfingsten

Die Kirchengemeinden in der Südstadt haben Pfingstmontag ihren ökumenischen Gottesdienst auf dem Stephansplatz gefeiert. Das Fest ging bis in den Nachmittag.

Kurdische Volkstänze

Anlässlich des kurdischen Volkstanzfestes sind am Sonnabend rund 300 Tänzer durch die Innenstadt von Hannover gezogen. Der Tanzwettbewerb fand bis Sonntag im Pavillon statt.

Hannoveranerin gewinnt Luftgitarren-Meisterschaft

Drei Frauen und sechs Männer zeigten bei der Niedersächsischen Luftgitarren-Meisterschaft in Osnabrück ihr Können. Gewinnen konnte nur eine – eine 33-jährige Social-Media-Managerin aus Hannover.

Elfjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Offenbar an einer roten Ampel an der Schulenburger Landstraße (Vinnhorst) ist am Sonnabend ein Elfjähriger über die Straße gelaufen: Er wurde von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

