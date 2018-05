Hannover

In diesen Tagen hat schon mancher Schüler auf Hitzefrei geschielt: Dabei muss der Unterricht durch die Temperaturen beeinträchtigt werden, was die Schulen dann selbst entscheiden. Und nicht alle dürfen weg – höhere Klassen und Lehrer schauen in die Röhre.

Und diese Schulen sorgten für Freude

In Misburg war an der Realschule nach der 4. Stunde Schluss.

Das Johannes-Kepler-Gymnasium in Garbsen ab 11.30 Uhr, an der Hauptschule Nikolaus Kopernikus ebenfalls. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium war nach der 6. Stunde Schluss.

Realschule und IGS in Isernhagen ab 12.25 Uhr; Real- und Hauptschule bereits ab 11.30 Uhr.

Oberschule und IGS in Großburgwedel lassen alle Stunden nach der 6. ausfallen, bieten aber die Nachmittagsbetreuung in der Offenen Ganztagsschule an.

In Burgdorf gaben Gymnasium, die IGS und die Realschule Hitzefrei.

Die KGS in Sehnde gibt nach der 6. Stunde frei.

In Lehrte gab es an der Realschule bereits nach der 4. Stunde frei, an der IGS fiel der Nachmittagsunterricht für die Sekundarstufe I aus.

In Laatzen gab es an der KGS Albert-Einstein-Schule bis einschließlich 10. Klasse Hitzefrei. Da derzeit "Wanderwoche" ist und viele Schüler auf Klassenfahrt sind, seien nicht alle der 700 Schüler betroffen, sagt Direktor Christian Augustin.

An der KGS in Pattensen gab es nach der 6. Stunde für die Jahrgänge 5 bis 10 frei.

An der Graf-Wilhelm-Schule Wunstorf-Steinhude (Realschule) gibt es ab der fünften Stunde Hitzefrei, ebenso für die IGS in Wunstorf – mit Ausnahme der Oberstufenschüler.

An der KGS Neustadt endet der Unterricht nach der 7. Stunde um 13.10 Uhr. Der Nachmittagsunterricht fällt aus.

Und so kann man die Freizeit nutzen

Allerdings sind für den Dienstag noch schwere Gewitter angesagt. Vorsicht ist also geboten.

