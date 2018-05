Firmen werben ausländische Fachkräfte an

Aus der Stadt Integrationsarbeit - Firmen werben ausländische Fachkräfte an Aufgrund des Fachkräftemangels holen Firmen vermehrt ausländische Arbeiter nach Deutschland. Diese müssen allerdings ihre Qualifizierung auffrischen, dabei hilft ihnen das IQ Netzwerk Niedersachsen.

Amra Dzananovíc (23) aus Bosnien und Salah Hamed (32) aus Algerien haben in Deutschland an Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen und arbeiten jetzt in ihrem jeweiligen Beruf. Quelle: Philipp Von Ditfurth