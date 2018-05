Hannover

Am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr sind an der Kurt-Schumacher-Straße, Ecke Goseriede eine 56 Jahre alte Fußgängerin und ein Radfahrer (22) zusammengestoßen. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen am Kopf. Laut Polizei wollte die Fußgängerin die Fußgängerfurt an der Kurt-Schumacher-Straße überqueren. Nachdem die Dame den Gehweg im Bereich einer Baustelle betrat, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Radfahrer. Die 56-Jährige stürzte bei dem Unfall zu Boden und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie zur stationären Aufnahme in eine Klinik.

Von man