Hannover

Erstmals dirigiert Andrew Manze, Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, das NDR Klassik Open Air in Hannover. In diesem Jahr steht „Don Giovanni“ auf dem Plan: Die Oper selbst am 25. August ist bereits ausverkauft, aber für die Generalprobe der Freiluft-Oper im Maschpark am 23. August, gibt es Karten im Vorverkauf. Am Freitag, 9 Uhr, beginnt er. Erwartungsgemäß sind die Karten schnell weg. Online sind sie hier erhältlich.

Besetzt ist die Freiluft-Oper mit hochkarätigen Sängern. Ludovic Tézier, Malin Byström und Luca Pisaroni singen die Titelpartien.

Im vergangenen Jahr gab es bei „Rigoletto“ einen Rekordbesuch.

Von sbü