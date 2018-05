Hannover

650 Zuschauer waren am Dienstagabend im Theater am Aegi, um sich die erste von insgesamt fünf Vorstellungen des Musicals „Grease“ anzusehen. Doch sie waren bei der Bühnen-Adaption des beliebten Films kaum richtig in Stimmung gekommen, da passierte das Unglück: Hauptdarsteller Alexander Jahnke – Zweiter der letzten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) – kletterte nach 50 Minuten auf ein Gerüst, dann gab es ein Knallgeräusch. Die meisten Zuschauer dachten noch, dass das zur Aufführung dazugehört – bis sie sahen, dass Blut floss – und das nicht zu knapp. Jahnke hatte eine Platzwunde am Kopf erlitten, die genäht werden musste. Deshalb wurde die Vorstellung abgebrochen, alle Zuschauer nach Hause geschickt.

Der Veranstalter hofft, dass Jahnke in der Aufführung am Mittwoch wieder mitwirken kann. Wenn nicht, gibt es eine Zweitbesetzung, sodass die Vorstellung in jedem Fall stattfinden soll.

Gäste der abgebrochenen Vorstellung können mit ihren Karten eine der anderen Vorstellungen besuchen oder sich das Geld zurückerstatten lassen.

Von kb/sbü