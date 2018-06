Hannover

Mit einer so großen Welle der Hilfsbereitschaft hatte er selbst nicht gerechnet: „Dass so viele Menschen kommen würden, hätte ich nicht erwartet – das berührt mich tief“, sagt Sören Jäckel. Im Januar erfuhr der 26-Jährige aus der Nordstadt, dass er an Leukämie leidet. Um ihn dauerhaft zu heilen, muss ein passender Stammzellspender gefunden werden. An einer Registrierungsaktion auf dem Sportcampus der Leibniz-Uni beteiligten sich am Mittwoch Hunderte Teilnehmer.

Teils bildeten sich lange Schlangen, weil so viele potenzielle Spender einen Wattestäbchen-Abstrich machen lassen wollten. Die rund 30 Helfer hatten alle Hände voll zu tun. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagt Andrea Rüther von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Ob ein passender Spender für Sören Jäckel dabei war, muss sich noch zeigen. Doch bereits jetzt hat die Aktion dem 26-Jährigen den Rücken gestärkt: „Das war einfach überragend.“

Von Simon Benne