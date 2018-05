Hannover

Mit einem gezielten Schlag ins Gesicht hat sich ein 22-Jähriger gegen drei Räuber zur Wehr gesetzt. Der junge Mann wurde zuvor am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf einem Stichweg zwischen der Brunnenstraße und der Hafenschleuse angegriffen. Die Täter verlangten das Handy des 22-Jährigen, einer der Räuber attackierte ihn mit einem Schlagstock. Das Opfer holte in Notwehr aus und traf einen seiner Kontrahenten im Gesicht. „Die Räuber flohen ohne Beute in unbekannte Richtung“, sagt Polizeisprecher Thorsten Schiewe. Der 22-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Der Täter, der den Schlag abbekam, ist etwa 1,75 Meter groß und hat etwas längere, nach hinten gegelte Haare. Zur Tatzeit trug der Mann schwarze Schuhe. Der zweite Angreifer hatte einen sogenannten Boxerschnitt mit kurzen Haaren und trug ebenfalls schwarze Schuhe, vermutlich mit einem weißen Nike-Zeichen. Der dritte Räuber hatte eine beigefarbene Kappe auf dem Kopf. Alle drei Angreifer sind 20 bis 30 Jahre alt und trugen schwarze Kleidung. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05 11) 109 39 20.

Von Peer Hellerling