Drei Kinder haben am Sonntagabend am Tannanbruchsee bei Neustadt am Rübenberge einen 39-Jährigen vor dem Ertrinken gerettet. Der Mann drohte wegen plötzlicher Erschöpfung unterzugehen. Die 11 bis 13 Jahre alten Kinder wurden auf den Vorfall aufmerksam und reagierten schnell.