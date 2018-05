Am 9. Juni wollen rechtsradikale Gruppierungen wie die „Bürgerbewegung Pro NRW“ in Hannover demonstrieren. Dagegen regt sich der Protest – zum Teil ein sehr kreativer. Der DGB will einen Spendenlauf organisieren, bei dem pro Teilnehmer der rechten Demo und pro gelaufenen Kilometer Geld an den Flüchtlingsrat Niedersachsen gespendet wird.