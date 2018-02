Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Hannover. Eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin ist in Linden-Mitte bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau am Dienstag an der Fössestraße gegen 9.10 Uhr von einem abbiegenden Audi erfasst. „Die 30-jährige Autofahrerin wollte in Höhe der Fortunastraße nach links auf ein Grundstück abbiegen“, sagt Polizeisprecher Thorsten Schiewe. „Hierbei übersah sie offenbar die auf dem Radweg entgegenkommende 56-Jährige.“

Die Pedelec-Fahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Elektrorad und dem Wagen wird seitens der Polizei auf rund 5300 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 109 18 88 bei den Ermittlern zu melden.

Von Peer Hellerling