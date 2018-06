Hannover

Zivilbeamte der Bundespolizei haben am Hauptbahnhof einen Taschendieb wiedererkannt und umgehend festgenommen. Der 30-jährige Syrer steht im Verdacht, am vergangenen Sonnabend eine 78-jährige Frau aus Langenhagen bestohlen zu haben. Diese hatte ihr Gepäck in einer Bäckerei im Hauptbahnhofs abgestellt, der Taschendieb stahl ein Goldarmband und Kosmetikartikel im Wert von etwa 700 Euro. Direkt nach der Tat wertete die Polizei die Videobänder aus und konnte den Mann entdecken.

Anhand der Aufnahmen identifizierten die Ermittler den Gesuchten nun am Dienstag ebenfalls im Hauptbahnhof. Der Syrer hält sich seit dem Sommer 2015 in Deutschland auf und ist bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.

Von Peer Hellerling