Hannover

Ein bisher unbekannter Räuber hat am Montagabend einer 50 Jahre alten Mitarbeiterin eines Supermarkts in Linden-Mitte aufgelauert und ihr eine Kassenlade gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 22 Uhr an einem Parkplatz an der Davenstedter Straße. Laut Polizei hatte die Mitarbeiterin den Parkplatz überquert, als ihr in Höhe eines Schuhgeschäfts der Räuber entgegentrat und die Kasse entriss. Anschließend lief der Mann zu einem an der Davenstedter Straße mit laufenden Motor wartenden, dunklen VW Caddy und stieg an der Beifahrerseite ein und fuhr in Richtung Lindener Hafen davon. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach dem Fluchtauto.

Der Gesuchte wird als ungepflegt, etwa 30 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und von südländischer Erscheinung beschrieben. Er habe schwarze Haare, einen dichten, dunklen Bart und war während der Tat mit einer blauen Jeans bekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter (0511)-109-5555 entgegen.

