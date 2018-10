Der Rückzugsraum für Trinker am Raschplatz in Hannover, „Kompass“, bleibt bis Ende 2020 bestehen. Das hat am Montag der Sozialausschuss beschlossen. Einem Gesamtkonzept für den Umgang mit Zuwanderern aus Osteuropa erteilte der Ausschuss hingegen eine Absage.