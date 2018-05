Hannover

Saisonauftakt für die Skater in Hannover: Mittwochabend rollen sie wieder mit Musikbegleitung durch die Stadt. Treffen ist wie in den Vorjahren um 18 Uhr am Klagesmarkt. Von dort aus geht es um 20 Uhr über die Otto-Brenner-Straße, Brühlstraße, Leibnizufer und Lavesallee über Linden zum Mühlenberger Markt. Dort gibt es eine Pause, anschließend geht es zurück über Deisterkreisel, Ritter-Brüning-Straße, Friedrichswall, Aegi, Marienstraße, Berliner Allee, Hamburger Allee, Raschplatzhochstraße und Celler Straße zum Klagesmarkt.

Die Startgebühr beträgt 2 Euro, eine Schutzausrüstung wird dringend empfohlen.

Für Autofahrer bedeutet die Tour Skate by night wieder einige Einschränkungen: Die Skater haben auf den Straßen Vorfahrt, Autos müssen warten.

Für 2018 sind wieder zehn Touren durch Hannover und in die Region geplant. Die nächste Skate by night ist am 16. Mai und führt nach Langenhagen.

Von sbü