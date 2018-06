Die Stadt nimmt das neue Flüchtlingswohnheim in der Helmkestraße 25H Mitte Juni in Betriebn. Vorher können Bürger die Einrichtung am Dienstag, 12. Juni, von 16 bis 18 Uhr besichtigen. Um 17 Uhr stehen Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Gemeinschaftsraum der Unterkunft für Fragen zur Verfügung.

Die Modulbauanlage mit neun Gebäuden ist für 162 Bewohner konzipiert. Es werden voraussichtlich Alleinstehende und Familien einziehen. Die Anlage besteht aus einem eingeschossigen, zwei dreigeschossigen und sechs zweigeschossigen Gebäuden mit insgesamt 34 Wohneinheiten. In einem der beiden dreigeschossigen Gebäude befindet sich der Verwaltungsbereich. Dort sind vier Büroräume für die Sozialarbeiter, eine Personalküche, die Pforte für den Wachdienst und fünf Lagerräume vorhanden. In dem eingeschossigen Gebäude stehen zwei Gemeinschaftsräume, drei Betreuungsräume, zwei Sanitäranlagen, eine Teeküche und zwei Technikräume bereit.

Es gibt 26 Wohneinheiten mit jeweils fünf Einzelzimmern und acht Wohneinheiten mit jeweils vier Zimmern. Jede dieser Wohneinheiten verfügt über zwei Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette, eine Küche mit Herd und Spüle sowie Sitzgelegenheiten und zwei Gemeinschaftsräume mit jeweils vier Waschmaschinen und vier Trocknern. Jedes Zimmer wird mit einem Tisch und einem Kühlschrank sowie pro Bewohner mit einem Bett, einem Schrank und einem Stuhl ausgestattet.

Von Bärbel Hilbig