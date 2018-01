30-jähriger Mann von Stadtbahn erfasst

Hannover. Aus unbekannter Ursache ist am Montagabend ein Mann in der Nähe der Haltestelle Feldbuschwende in Hannover-Bemerode von einer Stadtbahn der Linie 6 erfasst worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, erlitt der 30-Jährige eine schwere Beinverletzung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bahn war in Richtung Messe Ost unterwegs. Die Strecke musste zeitweise gesperrt werden. Zwischen Kronsberg und der Haltestelle Bünteweg/Tierärztliche Hochschule wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

#Linie6 auch die Strecke zwischen Bünteweg/Tierärztliche Hochschule und Kronsberg ist wieder frei.^AB — ÜSTRA (@uestra) January 22, 2018

Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 40 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz.

Von ewo