Zollfahnder haben in den vergangenen Tagen am Flughafen Langenhagen Bargeldkontrollen bei Reisenden vorgenommen. Dabei stellten sie insgesamt mehr als 60 000 Euro sicher, das illegal außer Landes gebracht werden sollte. In allen Fällen leiteten sie Ermittlungsverfahren wegen illegaler Geldbewegungen ein.