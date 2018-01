Toter im Mittellandkanal ist vermisster Janusz R.

Hannover. Der Tote, der am Donnerstag im Mittellandkanal gefunden wurde, konnte am Freitag als der vermisste 52-jährige Janusz R. identifiziert werden. Wie die Polizei mitteilte, kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Die Ermittler waren am Freitag gegen 14 Uhr mit einem Boot auf der Wasserstraße unterwegs. Zwischen der Tannenbergallee und der Straße Großer Kolonnenweg stießen sie am Ufer auf den Toten. Sie brachten die Leiche an Land. Persönliche Dokumente oder andere Papiere, die zur schnellen Identifikation des Toten hätten führen können, entdeckten sie offenbar nicht. Erst die genauere Untersuchung des Leichnams am Freitag brachte weitere Erkenntnisse.

Janusz R. galt seit dem Freitag vor Weihnachten als vermisst. Der Familienvater war nach einer Weihnachtsfeier im angetrunkenen Zustand an der Stadtbahnhaltestelle Vahrenheider Markt aus einer Bahn gestiegen und seitdem nicht mehr gesehen worden.

Die Polizei suchte das Gebiet in Vahrenheide bereits an Weihnachten mit einem Hubschrauber und Spürhunden ab, auch der 29-Jährige Sohn des Vermissten hatte am 30. Dezember eine große, private Suchaktion organisiert. „Wir wissen nicht mehr, wo wir noch gucken sollen“, hatte der 29-Jährige anschließend resigniert gesagt. Die Familie hatte zudem einen Privatdetektiv engagiert, doch auch der konnte nichts über den Verbleib von Janusz R. herausfinden.

