Umweltbündnis will Leibnizufer Freitagnachmittag blockieren

Umweltbündnis will Leibnizufer Freitagnachmittag blockieren Das Umweltbündnis HannovAir will am Freitag das Leibnizufer blockieren. Damit wollen die Aktivisten die Stadt Hannover zwingen, den Luftqualitätsplan schnellstmöglich vorzulegen. Das Schadstoffproblem werde kleingeredet.

Das Umweltbündnis HannovAir will am Freitag das Leibnizufer blockieren und damit gegen die schlechte Luftqualität in der Stadt protestieren. Quelle: Rainer Dröse