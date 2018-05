Hannover

Unbekannte haben auf dem Campus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) einen Schaden von etwa 20.000 Euro verursacht. Auf einer Herrentoilette in der ersten Etage des Lehrgebäudes I1 an der Carl-Neuberg-Straße wurden die Abflüsse der Waschbecken verstopft und die Wasserhähne aufgedreht. Laut Polizei muss die Tat zwischen Sonntagmittag und Montag, 5.30 Uhr, liegen – erst dann bemerkte eine Reinigungskraft den Schaden.

„Das Gebäude war am Sonntag nicht besetzt“, sagt Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. „Das Wasser war durch die Zwischendecken bis in den Keller gelaufen.“ Einige Räume sind zurzeit nicht nutzbar. In dem klinischen Lehrgebäude befinden sich unter anderem mehrere Hörsäle und die Bibliothek. Nach Angaben einer MHH-Sprecherin befindet sich das betroffene WC jedoch am Bürorand des Hauses. „Der Lehrbetrieb ist glücklicherweise nicht beeinträchtigt“, sagt sie. Wie lange es dauert, den Schaden zu beheben, ist noch unklar.

Ebenso ungewiss ist, wer hinter der Tat steckt. Bislang konnte die Polizei nicht herausfinden, wer die Waschbecken wann verstopft hat. Die Ermittler bitten daher unter Telefon (05 11) 109 32 17 um Zeugenhinweise von Personen, die möglicherweise etwas beobachtet haben. Der Toilettenraum befindet sich in unmittelbarer Nähe des Übergangs zum Klinikgebäude K4, in dem Labore und das Rechenzentrum untergebracht sind.

Von Peer Hellerling