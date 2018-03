Wieder Menschen auf dünnen Eisflächen

Hannover. Erneut sind Menschen auf den zu dünnen Eisflächen in Hannover unterwegs gewesen. Wie die Polizei gegenüber der HAZ bestätigt, mussten mehrere Personen am Sonnabend an der Graft der Herrenhäuser Gärten per Lautsprecherdurchsage aufgefordert werden, die zu dünne Eisschicht zu verlassen. Auch im Maschpark sollen sich offenbar Personen auf dem Eis aufgehalten haben. Bereits am Donnerstag musste die Polizei am zugefrorenen Maschteich einschreiten, weil Personen auf dem zu dünnen Eis Schlittschuh liefen.

„Es besteht Lebensgefahr, wenn die Eisflächen betreten werden“, warnt Feuerwehrsprecher Michael Hintz. Vielerorts sei die Eisdecke nicht geschlossen, außerdem ist die zu dünne Schicht oftmals nicht tragfähig. Bricht jemand ins Eis ein, „wird die Person bereits binnen weniger Minuten bewegungsunfähig und ertrinkt“, warnt Hintz. Gerade auch mit den zu erwartenden steigenden Temperaturen in den nächsten Tagen nehme das Risiko deutlich zu. Hintz bittet daher ausdrücklich die Erwachsenen, zugefrorene Seen nicht zu betreten. Außerdem sollen sie Kinder und Jugendliche davon abhalten.

In Hannover wird einzig der Maschsee auf eine tragfähige Eisschicht untersucht, doch auch in diesem Jahr ist sie zu dünn. Die Stadt hat die Messungenbereits vor Tagen eingestellt, da das Eis unter anderem am Nordufer noch gar nicht geschlossen ist. Die übrigen Gewässer der Stadt werden gar nicht erst kontrolliert.

Von Peer Hellerling