Hannover. Warteschlangen bilden sich an Eisdielen, die Außenterrassen der Cafés sind voll besetzt, Spaziergänger bewundern die Frühblüher im Berggarten, die Menschen genießen Sonne und Wärme nach vielen Tagen des Regens.

"Bei dem guten Wetter haben wir einen spontanen Ausflug nach Hannover unternommen", sagt Anja Hollstein, die zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter Eva aus Bremen angereist ist. Hamburg habe man schon so oft besucht, jetzt sei Hannover an der Reihe. "Freunde haben uns gesagt: Die Herrenhäuser Gärten sind ein Muss", erzählt Hollstein. Und so schlendern die beiden durch den Berggarten und fotografieren Krokusse, die sich wie ein blauer Teppich auf dem Rasen ausbreiten. Später soll es noch zum Maschsee gehen.

Milde Temperarturen,ein paar Sonnenstrahlen und bunte Farbtupfer im Garten – beim ersten gefühlten Frühlingstag des Jahres am Sonnabend hat es wohl kaum einen Hannoveraner in den heimischen vier Wänden gehalten. Zur Bildergalerie

Beim Courtyard Hotel am Maschsee Nordufer sind die Terrassen voll besetzt. Die eine Hälfte der Gäste verfolgt bei Bier und Pommes das Auswärtsspiel von Hannover 96 beim Karlsruher SC. Das Geschehen auf der Mattscheibe passt nicht ganz zum gute-Laune-Wetter (Hannover verliert 0:2). Familie Hoffmann verdirbt das nicht die Laune. Sie sitzen etwas entfernt vom Fußballgeschehen am Tisch und genießen den Frühling. "Abends werfen wir im Garten den Grill an und laden ein paar Freunde ein", sagt Uwe Hoffmann. Der Maschsee sei immer eine gute Adresse bei solch herrlichem Wetter. Selbst die Töchter Franziska (16) und Sarah (13) kommen gerne mit. "Dann geht es mal raus aus dem Dorf", sagt Hoffmann, der aus Burgwedel stammt.

Den Maschsee-Rundgang haben Merle und Bryan schon hinter sich. Jetzt stehen sie auf dem Lindener Markt in der Sonne und erfreuen sich am ersten Eisbecher des Jahres: Sahne Karamell, Pekannuss, Erdbeer und Lavendel. Lange haben sie vor der Eisdiele Frioli für den Frühjahrsgenuss anstehen müssen. "Später werden wir eine kleine Radtour an der Leine machen", sagt Merle. Für ihren Freund fühlt sich das Wetter endlich "normal" an. Bryan stammt aus Mexiko.

Ganz viel Frühling holt sich Silke Wehrhahn ins Haus. Sie hat auf dem Lindener Markt, kurz vor Schluss, für wenig Geld einen riesigen Blumenstrauß erstanden. "Der ist für eine Freundin, die heute Abend Geburtstag feiert", sagt sie.