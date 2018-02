Hannover genießt ein Wochenende im Schnee

Hannover. Der Winter hat Hannover am Wochenende zumindest einen Hauch von Schnee beschert. Während am Deisterrand stellenweise fast zehn Zentimeter Schnee fielen, gab es im Stadtgebiet nur eine knapp halb so dicke weiße Decke. Doch die reichte, um Familien und Paare in die Grünanlagen zu locken. Ob in Herrenhausen, am Kronsberg, in der Eilenriede oder in der Masch: Überall sah man Kinder beim Versuch, Schneemänner zu bauen, und Spaziergänger im frischen Weiß.

Die Verkehrsmanagementzentrale hatte beim einsetzenden Schneegestöber am Sonnabendnachmittag noch eine Glättewarnung herausgegeben, zog sie aber später wieder zurück. Tatsächlich blieb es auf den Straßen weitgehend ruhig. In der Nacht zu Sonntag gab es einen Verkehrsunfall zwischen Pattensen und Elze, als ein 25-jähriger Hemminger mit seinem Auto gegen einen Baum rutschte, er wurde ebenso wie seine Beifahrerin leicht verletzt. In Lehrte prallte nachts das Auto eines 41-Jährigen gegen einen Laternenmast, auch er wurde leicht verletzt. Weitere Unfälle verzeichnete die Polizei aber bis Sonntagabend nicht.

Stattdessen genossen Tausende Hannoveraner den lange ersehnten Wintereinbruch. Am Kronsberg schafften es Anwohner Thomas Reuther und sein Sohn Anton tatsächlich, einen voluminösen Schneemann aus der dünnen Decke zu kugeln, ähnliches gelang in den Herrenhäuser Gärten dem 36-jährigen Chris und seinem Sohn Aidan (2). Am Döhrener Rodelberg wagten die beiden Südstädter Jasmin und Christoph Pieles mit ihrem Pekinesen-Mischling Odin eine Ausfahrt auf dem Alu-Klappschlitten „Alpenflitzer“ mit Kunststoffkufen, kamen angesichts der dünnen Schneeunterlage aber kaum voran. Mehr Glück hatten die beiden Döhrener Kaya (7) und Elisa (9), die kleine Schneehasen formten.

Das frostige Wetter mit Temperaturen von maximal zwei Grad soll in den nächsten Tagen noch anhalten, dazu kommt tagsüber gelegentlich die Sonne heraus. Nachts sinken die Werte teils deutlich unter Null Grad – es kann also sein, dass die weiße Pracht noch etwas erhalten bleibt.

Von Michael Zgoll und Conrad von Meding