Aus der Stadt Jugendhilfeausschuss - Stadt plant massiven Abbau von Hortplätzen Stadt will durch die Abschaffung von Horten in Grundschulen im Ganztag mehr Plätze schaffen. Wohlfahrtsverbände befürchten, dass die Betreuungsalternative Hort langfristig ganz abgeschafft wird.

Horte in Grundschulen wie dieser in der Grundschule Mengendammsollen dem Willen der Stadtverwaltung zufolge langfristig in den Ganztagsbereich überführt werden. Quelle: Martin Steiner