In Berlin hat die CDU herbe Verluste hinnehmen müssen - und auch in Hannover liegt sie mit 24 Prozent weit unter den selbstgesteckten Erwartungen. Hannovers Parteichef Dirk Toepffer spricht im Interview über die Verluste in Großstädten, die Partei als "Supertanker" und das "Schwimmen im eigenen Saft".