Hauptbahnhof Frankfurter Fan randaliert in Zug

Hannover. Er war mit mehreren Gleichgesinnten auf dem Weg zum Auswärtsspiel des Bundesligisten Eintracht Frankfurt beim Hamburger SV. Auf der Anreise missachteten die Frankfurter das in Metronom-Zügen geltende Alkoholverbot. Als ein Schaffner die Gruppe des Zuges verweisen wollte, wurden die Frankfurter sofort aggressiv. Deshalb schaltete der Zugbegleiter die Bundespolizei ein. In Hannover trafen die Beamten allerdings nur den 19-Jährigen an. Er wollte sich gegenüber den Beamten weder ausweisen, noch das Verbot zur Weiterfahrt akzeptieren. Die Beamten brachten ihn schließlich zur Ausnüchterung in eine Zelle. Auch dabei leistete er erheblichen Widerstand.