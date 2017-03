Hannover. Ziel des Projekts ist, Schmutz und Dreck noch schneller zu entfernen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das neue Reinigungskonzept wird bislang erst an drei Berliner Bahnhöfe getestet, Hannover ist die zweite Stadt in Deutschland, in der die Bahn auf Hinweise per WhatsApp setzt.

Um Verschmutzungen zu melden, muss eine WhatsApp-Nachricht an die Nummer 0157-923 628 36 geschickt werden – zusammen mit einer Angabe zum Standort und der Art der Verschmutzung. Auch Wunsch gibt es eine Nachricht, sobald der Dreck entfernt worden ist.

frs