Hannover. Autofahrer müssen sich am Wochenende auf der Hildesheimer Straße auf Verzögerungen einstellen. Am Wochenende wird die Route im Bereich des Südschnellwegs in beiden Richtungen gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, beginnt die Sperrung am 6. Mai um 6 Uhr und dauert bis zum 7. Mai, 5.30 Uhr. Während dieser Zeit ist nur das Rechtsabbiegen von der Willmerstraße in die Hildesheimer Straße möglich.

Die Straßenverkehrsbehörde empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Grund für die Sperrung sind die Bauarbeiten an der Schnellwegbrücke. Die Betonierarbeiten an den Traversen sind inzwischen abgeschlossen und das Einziehen der Stahlseile beginnt. Sie werden später gespannt.

