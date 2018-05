Hannover

Die Stadtverwaltung greift vor dem bevorstehenden Himmelfahrtstag durch. Erstmals ist eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen worden. Demnach dürfen am 10. Mai im gesamten Bereich des Maschparks keine Glasflaschen oder andere Behälter aus Glas mitgeführt werden. Das Glasverbot gilt am Vatertag von 10 bis 24 Uhr für die gesamte Grünfläche. Kontrolleure sollen die Einhaltung des Verbots überwachen.

Mit dem Schritt reagiert die Verwaltung auf die erheblichen Verschmutzungen des Geländes hinter dem Neuen Rathaus an diesem Feiertag in den vergangenen Jahren. Der Maschpark hatte sich mehr und mehr zur Vatertags-Partyzone entwickelt, wo eine Vielzahl von Jugendlichen sich versammelten, laut aus mitgebrachten Boxen Musik hörten und große Mengen von Alkohol tranken. Immer wieder musste die Polizei in den vergangenen Jahren einschreiten, weil Besucher im Maschpark randaliert hatten.

Zur Galerie Die Polizei zeigt am Vatertag in Hannover rund um den Maschpark massive Präsenz.

Im Zusammenhang mit der Allgemeinverfügung erinnerte die Verwaltung an das ganzjährig geltende Grillverbot im Maschpark. „Wir weisen darauf hin, dass sich an Himmelfahrt jeder so zu verhalten hat, dass andere Personen nicht gefährdet, behindert oder belästigt werden“, teilte die Verwaltung mit.

Von Tobias Morchner