Theater im Hof - und mehr

Während die jüngsten Besucher die Spielburg Südseeinsel samt Rutsche in Beschlag nahmen, hörten die älteren sich vor der Bühne an, was der Revolutionschor von 1917 zu singen hatte. Den Damen in russisch-bäuerlicher Tracht war es vorbehalten, das Hoffest von Schauspiel- und Künstlerhaus zu eröffnen.