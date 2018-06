Menschenrechtsaktivisten wollen am Dienstag vor dem International Neuroscience Institute (INI) in Groß Buchholz demonstrieren. Sie vermuten, dass in der Klinik, die von Madjid Samii geleitet wird, Gholam-Reza Mansouri, ein hochrangiges Mitglied des iranischen Regimes, behandelt wird. Das INI streitet jedoch ab, dass sich Mansouri derzeit in der Klinik aufhält.