IGS-Schüler packen über 100 Schuhkarton-Geschenke

Bei der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" werden Weihnachtspäckchen, die von Kindern selbst befüllt wurden, an Not leidende Kinder verteilt. Die IGS Roderbruch nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal an dem Hilfsprojekt teil und hat schon jetzt 103 fertige Päckchen gesammelt und abgegeben.