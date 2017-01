Teamarbeit: Steht in Hannover eine Bombenräumung an, so gehen Feuerwehrkräfte und Polizisten gemeinsam von Tür zu Tür, um die Bewohner aus ihren Wohnungen zu holen. Die Methode hat sich bewährt. In Garbsen mussten die Beamten unlängst Druck machen, um einen Mann aus der Wohnung zu holen.

Quelle: Natalie Becker