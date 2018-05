Hannover

Während im Lister Bad die Freibadsaison bereits am 1. Mai begonnen hat, müssen Schwimmer in Hainholz und Misburg noch warten. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, verschiebt sich die Eröffnung der beiden Freibäder wegen des anhaltenden Frosts. „Bau- und Renovierungsarbeiten konnten daher nicht ausgeführt werden“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Das Misburger Freibad öffnet ab dem 14.Mai und damit eine Woche später als geplant. Die Saison dauert dort bis zum 2.September. Das Hainhölzer Naturbad öffnet am 11.Juni, dort dauert die Saison bis zum 26.August. Hannover größtes Freibad, das Lister Bad, hat planmäßig seit 1.Mai geöffnet, die Saison läuft dort bis zum 16.September. Am kommenden Wochenende soll das Mai-Wetter ein paar schöne Tage bringen – und der Freibadsaion könnte sich lohnen.

Von man