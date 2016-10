Hannover. In der Regel beließen es die Messe-Gäste nicht nur beim Bummel durch die Hallen. Bei einer Umfrage gaben 87,5 Prozent an, beim Infa-Besuch etwas gekauft zu haben. Durchschnittlich gaben die Kunden 242 Euro für Waren aus. Besonders beliebt waren nach Angaben der Veranstalter die Hallen, in denen sich alles ums Handarbeiten, Basteln und Kuchenbacken drehte. Aber auch die beiden diesjährigen Neuerungen, die Kreativ-Nacht am ersten Tag, bei der die Messe bis 22 Uhr geöffnet hatte, und die Food-Truck-Meile, fanden nach Angaben der Veranstalter Anklang. Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette hob bei ihrem Besuch die Bedeutung der Messe für die Stadt hervor: „Gerade im digitalen Zeitalter zeigt die Infa, wie wichtig es ist, den Kontakt zwischen Kunde, Ware und Verkäufer zu halten.“