Hannover

Auch in diesem Jahr sind Freizeitsportler und leidenschaftliche Radfahrer aufgerufen, sich an der „HAZ-Radtour für Jedermann“ zu beteiligen. Im Rahmen der „ProAm“-Tage wird am Sonntag, 29. Juli, eine 32 Kilometer lange HAZ-Tour angeboten. Dabei geht es durch Hemmingen und Pattensen. Die gemeinsame Tour richtet sich an Freizeitsportler, entsprechend wird eine Mindestgeschwindigkeit von 15 Stundenkilometer in der Stunde vorausgesetzt. Die Tour ist zudem offen für E-Bikes. Los geht’s am Neuen Rathaus. Um letzte Frage zu beantworten, laden die HAZ-Redaktion und die Veranstalter von eichels: Event nun zur Fragestunde ein. Am Montag, 2. Juli, geben Experten Tipps zu Ernährung, Kleidung, Training und Rad. Die Veranstaltung läuft um 17.30 Uhr auf dem Hof an der Kleinen Düwelstraße 21. Weitere Informationen zum Radrennen finden Interessierte schon jetzt unter proam-hannover.de.

Von Jan Sedelies