Hannover

Zwischen dem Kröpcke und dem Schillerdenkmal dreht sich in der Fußgängerzone am Sonnabend alles um die Feuerwehr, die Rettungskräfte und alle übrigen Hilfsdienste. Gegen 11 Uhr eröffnete Hannovers Feuerwehr-Chef Claus Lange die 4. Blaulichtmeile. In zahlreichen Vorführungen vor der Bühne am Kröpcke stellen die Retter ihre Einsatzmittel und ihr Können vor. Unter anderem zeigen sie, wie ein Mensch aus einem Auto befreit wird. Die Zuschauer können den Feuerwehrtauchern bei der Arbeit zusehen. Rettungshund Timmy ist ebenso dabei wie der Spielmannszug der Feuerwehr. Gegen 15 Uhr gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Angriffe auf Retter.

Von tm